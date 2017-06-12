В Литве проходят военные маневры с участием более 5 тыс. солдат из девяти стран НАТО

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ВИЛЬНЮС, 12 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Более 5 тыс. солдат и офицеров из девяти стран Североатлантического альянса участвуют в Литве в начавшихся сегодня маневрах Gelezinis vilkas 2017 ("Железный волк-2017"). Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.
"В учениях, которые в южной, центральной и восточной частях страны продлятся по 23 июня, задействованы 5,3 тыс. военнослужащих из Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии и США", - уточнило ведомство.
Основной задачей маневров является отработка готовности к выполнению боевых задач подразделениями развернутого в Литве и возглавляемого Германией международного батальона НАТО передового базирования, а также координация взаимодействия с национальными ВС.
"Перед мотопехотными бригадами Литовской армии "Железный волк" и "Жемайтия" будут поставлены задачи по проведению оборонительных и наступательных операций на населенных территориях во взаимодействии с тактическими группами батальона союзников", - отметило минобороны.
Ведомство сообщило, что во время маневров военная техника будет находиться не только в районе полигонов, но и на гражданских территориях. В последние несколько лет Литва регулярно организует как национальные, так и международные военные учения в городских условиях. В мае они прошли в районных центрах Мариямполе и Вилкавишкис, окрестностях этих городов, а также в районе морского порта Клайпеда.
Ранее армия построила на полигоне имени генерала Жемайтиса в Пабраде имитационный комплекс "Бой в городе" для военных тренировок в условиях населенных пунктов. Он является единственным подобным объектом в странах Балтии. Там воспроизведен небольшой городок с жилым кварталом, полицейским участком, автобусной станцией, школой, парком, улицей и подземными коммуникациями.