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Ирак готов выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара

Международная панорама
12 июня, 10:24 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Президент арабской страны Фуад Маасум считает, что "проблемы и конфликты можно решить мирно посредством диалога"

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Ирак готов выступить посредником в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом заявил президент арабской страны Фуад Маасум в интервью газете Al-Hayat.

"Мы готовы внести свой вклад в сближение точек зрения и в посредничество для решения проблем и разногласий между братскими странами, будь то государства Залива или другие, - сказал иракский лидер. - Мы считаем, что проблемы и конфликты можно решить мирно посредством диалога".

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что Багдад не является частью этих разногласий и сохраняет хорошие отношения со всеми странами.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.

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Ситуация вокруг Катара
Персоны
Маасум, Фуад
Страны
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