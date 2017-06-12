Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать электронную платформу, в рамках которой граждане РФ будут обязаны заблаговременно информировать о намерении посетить украинское государство.

"Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", - сказал Климкин в эфире телеканала "1+1".

По словам главы МИД, если будет принято политическое решение о создании такой платформы, потребуется несколько месяцев для ее разработки и тестирования. "Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам", - добавил дипломат.

В Раде требуют визовый режим с РФ

Фракция "Народной фронт" в Верховной раде экс-премьера Арсения Яценюка ранее выступила с инициативой ввести визовый режим с РФ и потребовала рассмотреть это предложение в парламенте. В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что на следующей пленарной неделе (с 20 июня) Рада может рассмотреть соответствующее обращение в МИД.

Комментируя инициативу о введении виз, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что, если Киев пойдет на этот шаг, Москва ответит зеркальными мерами. При этом он напомнил, что в РФ находится 2-3 млн украинских мигрантов.