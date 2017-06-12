Президент Австрии поздравил Путина и россиян с Днем России

ВЕНА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил президента России Владимира Путина и российский народ с национальным праздником - Днем России. Об этом говорится в поздравительном послании австрийского президента, которое было направлено Путину.

Глава австрийского государства передал наилучшие пожелания народу Российской Федерации. "Желаю народу России счастливого будущего", - сказано в послании.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.