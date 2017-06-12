Ким Чен Ын поздравил Путина и народ России с национальным праздником

ПХЕНЬЯН, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Ее текст распространен в понедельник по каналам информационного агентства ЦТАК.

В послании председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР выразил уверенность, что "имеющие давнюю историю и традиции дружбы отношения между двумя государствами будут развиваться в соответствии с одобренными ими совместными документами и пожеланиями двух народов".

Высший руководитель КНДР пожелал президенту РФ больших успехов "в его ответственной работе в интересах построения могучей России, защиты ее безопасности и интересов, благополучия и процветания российского народа".