Полиция Киева проверяет высказывание Скрипки о гетто для тех, кто не знает украинский

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Шевченковское районное управление Национальной полиции Киева проверяет заявления украинского музыканта, солиста группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о необходимости создания гетто для граждан Украины, "неспособных выучить украинский язык". Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

"Сотрудники отдела превентивной деятельности полиции проводят проверку этих сведений", - отметили в полиции. При этом в ведомстве уточнили, что уголовное дело по данному факту не открывалось.

В апреле музыкант Олег Скрипка в одном из интервью предложил отправить всех сограждан, имеющих, по его словам, низкий уровень интеллекта и не говорящих на украинском языке, в гетто. Музыкант назвал таких людей социально опасными. В связи этим руководство украинского Института правовой политики и социальной защиты потребовало от прокуратуры привлечь Скрипку к ответственности.

Действующая украинская власть последовательно проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", который предусматривает обязательное использование украинского во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. За его нарушение предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.