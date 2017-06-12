Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

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СУХУМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.
"Этот праздник занимает особое место в календаре официальных дат. Ваша страна встречает его сильным, многонациональным и динамично развивающимся государством, объединенным великой культурой, традициями и ценностями, - отмечается в поздравлении Хаджимбы. - Укрепление России на мировой арене в нынешней сложной геополитической обстановке, улучшение социального и экономического роста являются показателями верности избранного руководством страны курса и, несомненно, говорят о высокой степени доверия российского народа лично к вам".
По словам Хаджимбы, "абхазо-российские отношения, основанные на традициях дружбы и добрососедства, на современном этапе активно развиваются в духе союзничества". "Отрадно отметить рост взаимодействия как в социальном, так и торгово-экономическом и военно-техническом направлениях", - подчеркнул президент.
Хаджимба пожелал Путину крепкого здоровья и успехов на сложном государственном посту, а всему народу России - мира и благополучия.