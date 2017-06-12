Полиция Сингапура арестовала воспитательницу детсада за попытку присоединиться к ИГ

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СИНГАПУР, 12 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Сингапура задержала молодую женщину, воспитательницу в местном детском саду, которая пыталась присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел.
"Начиная с 2013 года, 22-летняя Сайхан Изза оказалась под влиянием экстремистской идеологии, идеи которой она получала через интернет", - отметили в МВД. Кроме того, "женщина планировала отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Для достижения своей цели она планировала выйти замуж за боевика из ИГ", - подчеркивается в заявлении ведомства.
Как отметили в министерстве, задержанная также "хотела пройти военную подготовку для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне экстремистов".
Это первый в Сингапуре случай задержания женщины за попытку присоединиться к ИГ.