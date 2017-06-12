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Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине

Международная панорама
12 июня, 14:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Закон был принят Верховной Радой 16 мая этого года

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент подписан главной украинского государства. Об этом в понедельник сообщила его пресс-служба.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты". Закон был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года", - сказано в сообщении.

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