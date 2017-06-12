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Глава Армении поздравил руководство РФ с праздником и посетил российское посольство

Международная панорама
12 июня, 14:26 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Серж Саргсян пожелал России мира и благоденствия

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Президент Армении Серж Саргсян и посол РФ в Армении Иван Волынкин

Президент Армении Серж Саргсян и посол РФ в Армении Иван Волынкин

© Пресс-служба президента Армении

ЕРЕВАН, 12 июня. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян поздравил российского лидера Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с национальным праздником - Днем России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в президентской пресс-службе.

В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину Серж Саргсян подчеркнул, что "за прошедшие годы армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов наших стран, обогатились качественно новым содержанием". "Активный политический диалог, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, совместная реализация двусторонних проектов в экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, в полной мере отвечают интересам союзнических отношений Армении и России", - подчеркнул руководитель республики.

"Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического союзничества Армении и России, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, во благо наших стран и народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - уверен он.

Президент также посетил посольство РФ в Армении. Он поздравил посла Ивана Волынкина, сотрудников дипмиссии, а в их лице - братский народ России с праздником, пожелал мира и благоденствия.

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