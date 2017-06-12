Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам

ВЕНА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Венгрия всегда была проевропейской страной и продолжит отстаивать истинные ценности Европы, а вот европейские чиновники в Брюсселе встали на сторону террористов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Государственном собрании (парламенте) страны.

"Венгрия никогда не была антиевропейской страной. Наше правительство представляет истинную европейскую позицию, которая защищает действующий европейский договор, включая разделение полномочий между странами-членами и Брюсселем. Именно Брюссель изменил свою позицию", - приводит слова Орбана венгерское агентство MTI.

По его словам, "Брюссель открыто поддерживает террористов". Орбан напомнил, что ЕС осудил приговор венгерского суда в отношении сирийского мигранта Ахмеда Хамеда на 10 лет тюремного заключения за нападение на полицию во время беспорядков на границе с Сербией.

Премьер отметил, что европейские чиновники открыто выступают в поддержку этого мигранта и демонстрируют, что "абсурдная ложь Ахмеда Хамеда" важнее безопасности венгров.

Забор будет стоять

Как подчеркнул Орбан, построенный на южных рубежах Венгрии забор для защиты от нелегальных мигрантов будет стоять. "Забор на южной границе Венгрии будет стоять до тех пор, пока я премьер-министр этой страны", - сказал он. Будапешт не позволит Брюсселю шантажировать себя и продолжит отказываться от обязательных квот Еврокомиссии на расселение беженцев, добавил Орбан.

"Мы хотим, чтобы Венгрия была венгерской, а Европа - европейской", - отметил премьер-министр. Он указал, что "Европейский союз - это не только чиновники в Брюсселе". "Мы не можем позволить Брюсселю управлять нашими внутренними делами", - резюмировал Орбан.

Венгрия с самого начала миграционного кризиса выступала за введение строгого контроля за потоками беженцев. Она стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и Африки, и построила два забора на своих границах.

Будапешт уверен, что вместе с нелегальными мигрантами в ЕС пытаются пробраться боевики террористических организаций.