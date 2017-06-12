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СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO

Международная панорама
12 июня, 15:36 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

По данным прокуратуры, исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе организации

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АНКАРА, 12 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Такое заключение, как сообщил телеканал NTV, сделала прокуратура Анкары.

По ее данным, исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе FETO. Кроме того, следователи установили, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить посла РФ.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", расследование проводят и правоохранительные органы Турции. Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей.

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