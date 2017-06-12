СМИ: Турция за пять дней отправила Катару тонну гуманитарной помощи

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АНКАРА, 12 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Анкара отправила Катару тонну гуманитарного груза с продовольствием после блокады эмирата рядом стран Персидского залива. Об этом сообщила газета Millyet.
По ее данным, по указу президента Турции Тайипа Эрдогана за последние пять дней в Катар было совершено уже 15 рейсов. Их совершают грузовые самолеты А330 авиакомпании "Турецкие авиалинии", которые на регулярной основе три раза в день вылетают из аэропорта в Измире и доставляют продовольствие.
Ранее Эрдоган также призвал снять блокаду с государства, отметив, что Саудовской Аравии следует взять на себя лидерство в этом вопросе и стимулировать хорошие отношения в регионе.
6 июня президент Турции заявлял, что изоляция Катара, в том числе введение санкций, не помогут разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравией. Он добавил, что Турция прилагает усилия для разрешения конфликта вокруг этой страны. Днем позже парламент Турции одобрил закон, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.