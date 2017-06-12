СМИ: армия Йемена восстановила контроль над Дворцом Республики в Таизе

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Правительственные силы Йемена выбила отряды мятежников-хуситов с территории Дворца Республики в городе Таиз. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации источника в командовании йеменской армии, восстановлен полный контроль над Дворцом Республики, который считался одним из оплотов мятежных сил в Таизе. Операция по зачистке комплекса от хуситов и их союзников продолжалась с 29 мая. Поддержку с воздуха оказывали ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.