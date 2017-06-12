Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Латвии начались слушания по делу обвиняемого в шпионаже в пользу РФ работника ЛЖД

Международная панорама
12 июня, 15:53 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Дело Александра Красноперова рассматривается в закрытом режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 12 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Слушания по делу обвиняемого в шпионаже в пользу России сотрудника "Латвийской железной дороги" (ЛЖД, Latvijas dzelzcels) Александра Красноперова начались в Елгавском суде. Как сообщила корреспонденту ТАСС представитель инстанции Санита Гриншпоне, дело рассматривается за закрытыми дверями.

"Слушания по этому делу по просьбе прокуратуры суд объявил закрытыми. Сегодня заседание суда началось в 10:00 (время совпадает с московским) и на данный момент еще продолжается. В целом на суд приглашено около 20 свидетелей", - отметила она.

Полиция безопасности Латвии в ноябре 2016 года задержала жителя страны, который подозревается в незаконном сборе информации. В рамках расследования прошли санкционированные судом обыски на пяти различных объектах. Позже суд решил арестовать подозреваемого.

В конце марта этого года прокуратура предъявила Красноперову обвинения в шпионаже в пользу РФ. По утверждению прокуратуры, с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года обвиняемый "регулярно, систематически и целенаправленно занимался по поручению России на территории станции Елгава сбором секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России". Именно через эту станцию периодически происходит перемещение военной техники НАТО в республике.

По версии прокуратуры, Красноперов переснимал материалы систем видеонаблюдения и видеоархивов, получая таким образом сведения о перемещении техники НАТО.

Смотрите также

Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ работник ЛЖД в июне предстанет перед судом в Латвии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
2
Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы
3
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
4
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюс
7
Полиция задержала Алексея Навального
Темы дня
Загрузка...
Реклама