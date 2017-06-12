В Латвии начались слушания по делу обвиняемого в шпионаже в пользу РФ работника ЛЖД

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РИГА, 12 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Слушания по делу обвиняемого в шпионаже в пользу России сотрудника "Латвийской железной дороги" (ЛЖД, Latvijas dzelzcels) Александра Красноперова начались в Елгавском суде. Как сообщила корреспонденту ТАСС представитель инстанции Санита Гриншпоне, дело рассматривается за закрытыми дверями.
"Слушания по этому делу по просьбе прокуратуры суд объявил закрытыми. Сегодня заседание суда началось в 10:00 (время совпадает с московским) и на данный момент еще продолжается. В целом на суд приглашено около 20 свидетелей", - отметила она.
Полиция безопасности Латвии в ноябре 2016 года задержала жителя страны, который подозревается в незаконном сборе информации. В рамках расследования прошли санкционированные судом обыски на пяти различных объектах. Позже суд решил арестовать подозреваемого.
В конце марта этого года прокуратура предъявила Красноперову обвинения в шпионаже в пользу РФ. По утверждению прокуратуры, с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года обвиняемый "регулярно, систематически и целенаправленно занимался по поручению России на территории станции Елгава сбором секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России". Именно через эту станцию периодически происходит перемещение военной техники НАТО в республике.
По версии прокуратуры, Красноперов переснимал материалы систем видеонаблюдения и видеоархивов, получая таким образом сведения о перемещении техники НАТО.