МИД Катара: в мире осознают необходимость решения конфликта в Персидском заливе

ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Международное сообщество осознает необходимость снятия напряженности в зоне Персидского залива. Об этом заявил сегодня прибывший в Лондон глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью телеканалу Sky News.

"Мы не представляем себе, чтобы регион мог позволить себе дальнейшую эскалацию (напряженности), чтобы ситуация там оставалась неспокойной", - заметил министр. Он заявил, что в государствах Персидского залива, где, по словам Аль Тани, находится "центр стабильности региона", существует "множество проблем с обеспечением безопасности". "Я полагаю, - резюмировал глава МИД Катара, - что все страны осознают необходимость скорейшего разрешения этой проблемы".

Это заявление Аль Тани сделал после встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, которая состоялась 12 июня. Как отметили обозреватели телеканала, глава катарского МИД в своем изложении событий в заливе не стал акцентировать внимание на проблемах собственной страны из-за блокады, а дал понять, что такое положение дел невыгодно для региона в целом. И в этой ситуации официальная Доха обратилась за поддержкой к своим союзниками в Лондоне и Париже.

Свое непосредственное участие в урегулировании кризиса в Персидском заливе принимает и Россия. Иран и РФ предложили Катару продовольственную помощь, однако Аль Тани дал понять, что на данный момент его страна не испытывает в ней необходимости.

10 июня в Москве состоялись переговоры Аль Тани с главой российского МИД Сергеем Лавровым, по итогам которых глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь. Стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития российско-катарских связей, включая регулярный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и культурно- гуманитарные контакты. В российском дипведомстве отметили, что Москва в конфликте вокруг Катара привержена своей принципиальной позиции невмешательства во внутренние дела суверенных стран.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.