Иванка Трамп поражена ожесточенностью нападок на отца

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дочь президента США Дональда Трампа неприятно удивлена тому, каким злобным нападкам подвергается ее отец, в том числе в связи с увольнением директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом Иванка Трамп, являющаяся помощником главы государства, заявила в понедельник в эфире телеканала Fox News.
"Такого уровня злобы я не ожидала. Я полагала, что интенсивность пережитого будет не такой", - признала она. Тем не менее Иванка Трамп уверена в способности президента США преодолеть волну критики со стороны Демократической партии и ведущих СМИ: "Никто и не говорил, что будет легко. Мой отец и его администрация должны быть гибкими и способными к трансформации".
Иванка Трамп обратила внимание на то, что показания экс-директора ФБР в комитете по разведке Сената Конгресса США на прошлой неделе во многом подтвердили правоту неоднократных заявлений президента о том, что он не является объектом федерального расследования по поводу якобы сговора с Россией. "Мой отец считает, что обоснованность его заявлений подтверждена, и испытывает в связи с этим прилив оптимизма. Это позволяет нам сосредоточиться на выполнении главных задач в Вашингтоне и на том, что мы отстаиваем", - сказала она.