Германия ввела дополнительный контроль на границе в преддверии саммита G20 в Гамбурге

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БЕРЛИН, 12 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Германии ввели дополнительный контроль на границе в преддверии саммита Группы двадцати, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщило МВД ФРГ.
Выборочные, "обусловленные местом и временем", проверки будут осуществляться вплоть до 11 июля. Ведомство не ожидает существенных ограничений при пересечении государственной границы.
"Безопасность саммита имеет высший приоритет", - приводятся слова главы МВД Томаса де Мезьера.
По данным германской стороны, вопрос введения допконтроля согласован с соседними странами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс о границах предусматривает возможность проведения таких выборочных проверок в связи с организацией крупных мероприятий.