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Германия ввела дополнительный контроль на границе в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Международная панорама
12 июня, 16:47 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Выборочные проверки будут осуществляться вплоть до 11 июля

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БЕРЛИН, 12 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Германии ввели дополнительный контроль на границе в преддверии саммита Группы двадцати, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщило МВД ФРГ.

Выборочные, "обусловленные местом и временем", проверки будут осуществляться вплоть до 11 июля. Ведомство не ожидает существенных ограничений при пересечении государственной границы.

"Безопасность саммита имеет высший приоритет", - приводятся слова главы МВД Томаса де Мезьера.

По данным германской стороны, вопрос введения допконтроля согласован с соседними странами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс о границах предусматривает возможность проведения таких выборочных проверок в связи с организацией крупных мероприятий.

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