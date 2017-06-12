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Бывшего генпрокурора Молдавии задержали по подозрению в злоупотреблениях

Международная панорама
12 июня, 16:57 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Следователи считают, что 12 лет назад Валерий Балабан отдал незаконное распоряжение о приобретении аварийного здания рядом с генпрокуратурой

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КИШИНЕВ, 12 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Бывший генеральный прокурор Молдавии Валерий Балабан задержан по подозрению в превышении служебных полномочий в на момент, когда он являлся главой ведомства. Как сообщили журналистам в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), следователи считают, что 12 лет назад он отдал незаконное распоряжение о приобретении аварийного здания, расположенного рядом с генпрокуратурой.

"Объект был оценен в 9 млн лей (около $750 тыс.), в то время как реальная стоимость здания не превышала 2,5 млн леев (около $200 тыс.). Прокурор принял решение о приобретении здания, несмотря на заключения экспертов о том, что оно непригодно для эксплуатации и подлежит сносу", - рассказали в НАЦ. Там уточнили, что по этому делу задержаны также бывшие подчиненные Балабана - начальник административно-хозяйственного управления Михаил Поторан, главный бухгалтер Тудор Савка, прокурор Борис Криган и другие чиновники.

Балабан в 2003-2007 годах был генеральным прокурором Молдавии, в 2007-2009 - советником президента Владимира Воронина. После этого ушел в отставку с госслужбы, занимался бизнесом.

Это не первый громкий скандал в генеральной прокуратуре - на прошлой неделе был задержан бывший исполняющий обязанности генпрокурора Михаил Мурзак, которого подозревают в извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, работая адвокатом, он получил €45 тыс., пообещав повлиять на судью и добиться освобождения из-под предварительного ареста человека, задержанного по делу об отчуждении земельного участка.

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