В Эстонии начались слушания по делу обвиняемого в коррупции бывшего мэра Таллина

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ТАЛЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Слушания по делу обвиняемого в коррупции бывшего лидера Центристской партии Эстонии Эдгара Сависаара, ранее отстраненного от должности мэра Таллина, начались в столичном Харьюском уездном суде.
Как сообщило местное информагентство BNS, адвокат Сависаара Оливер Няэс представил ходатайство о частичном прекращении процесса. По его словам, следует прекратить обвинения в той части, которая касается отмывания Сависааром денег в связи с истечением разумного срока совершения делопроизводства. Второе ходатайство защиты касается экспертизы здоровья политика, который ранее пережил несколько операций - на сердце и по ампутации ноги. "Я не врач, однако здоровье Сависаара не позволяет ему присутствовать на продолжительных заседаниях", - отметил Няэс.
Экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины на прошлой неделе предоставила суду свое заключение, согласно которому Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен участвовать в заседаниях и понести наказание, если его признают виновным. Няэс со своей стороны сегодня настоял на том, чтобы на заседании было заслушано мнение эксперта, проводившего экспертизу здоровья бывшего мэра Таллина. Суд согласился с адвокатом и эксперт будет приглашен на следующее заседание, которое назначено на 13 июня.
В конце 2015 года Сависаар по ходатайству прокуратуры был официально отстранен от должности мэра Таллина. В отношении него было возбуждено следствие по делу о коррупции. Речь идет о четырех эпизодах с получением и дачей взяток. По утверждению полиции безопасности, политик неоднократно получал взятки в виде имущества и льгот в общей сложности на сумму в несколько сотен тысяч евро.
Сам политик отрицает эти обвинения. Сависаар считает их политической акцией против возглавляемой им партии.