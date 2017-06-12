США не подписали пункт по климату в итоговой декларации "экологической семерки" в Болонье

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министры окружающей среды Группы семи смогли принять итоговую декларацию по завершении профильной встречи в Болонье по всем пунктам за исключением климата. Документ на 15 страницах был обнародован 12 июня по окончании встречи.

Из 11 глав, в которых прописаны обязательства G7 в области устойчивого развития, политики управления природными ресурсами, финансирования развития экологически чистых источников энергии, поддержки компаний, занимающихся "зеленой экономикой", помощи африканским странам в достижении целей ООН до 2030 года, американская сторона отказалась подписывать пункт, касающийся борьбы с изменениями климата. Так, партнеры США по Группе семи - Италия, Германия, Великобритания, Франция, Япония и Канада - подтверждают свои обязательства, взятые в рамках Парижского соглашения по климату. США же сопровождают этот пункт специальной припиской, гласящей, что страна будет "продолжать свои действия, направленные на снижение выбросов углекислых газов, а также сотрудничать с международными партнерами с учетом национальных интересов и поддержания сильной экономики и одновременно здоровой экологии". "США не поддерживают пункт, касающийся климата, с учетом недавнего объявления о выходе из Парижского договора", - говорится в сноске.

Двухдневная встреча в Болонье проходила фактически в отсутствие представителя США. Администратор американского Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, назначенный президентом Дональдом Трампом вопреки критике активистов по защите экологии, покинул министерскую встречу Группы семи сразу после ее начала в воскресенье, сославшись на ранее запланированные мероприятия.

Как известно, пункт по климату не вошел и в итоговую декларацию саммита G7, состоявшегося в конце мая в Таормине. Через неделю после него Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.