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WP: отставные военачальники в США призывают сохранить бюджетные расходы на дипломатию

Международная панорама
12 июня, 18:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Группа из 16 военачальников высшего ранга считает, что "нельзя располагать только военным инструментарием и каждый раз им пользоваться"

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Большая группа отставных военачальников высшего ранга в США выступила против сокращения бюджетных ассигнований на внешнюю политику и программы иностранной помощи. Как сообщила газета Washington Post (WP), в состав группы входят 16 человек, включая четырехзвездных генералов и адмиралов Джеймса Джонса (бывший помощник президента США по национальной безопасности), Майкла Маллена (бывший председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США), Дэвида Петрэуса (бывший директор Центрального разведывательного управления США), Стэнли Маккристала (бывший командующий войсками спецназа ВС США).

Согласно публикации, они подготовили совместные письменные свидетельские показания к слушаниям, которые состоятся во вторник в сенатском комитете по делам вооруженных сил Конгресса США с участием министра обороны страны Джеймса Мэттиса. По свидетельству WP, заранее ознакомившейся с документом, в нем, в частности, говорится, что "сокращение в одностороннем порядке бюджета по международным делам будет равносильно разоружению страны с точки зрения способности пресекать формирование новых конфликтов и поставит под угрозу наши интересы, ценности и жизни военнослужащих". "Люди, которые реально носили форму и участвовали в глобальных событиях, на самом деле понимают, что нельзя располагать только военным инструментарием и каждый раз им пользоваться", - пояснил газете генерал Джонс.

WP рассматривает позицию отставных военачальников, как своеобразную форму поддержки команды действующего президента страны Дональда Трампа в сфере внешней политики и национальной безопасности. Издание, крайне скептически оценивающее деятельность нынешнего хозяина Белого дома, опасается, что эта команда, включающая наряду с Мэттисом госсекретаря США Рекса Тиллерсона и помощника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера, "терпит поражение в борьбе за сердце и ум президента", т. е. за влияние на него.

В конце мая Белый дом представил свой бюджетный запрос на 2018 год. Согласно этому документу, расходы Госдепартамента было предложено сократить на 29,1%, т. е. до $28,2 млрд против 39,7 млрд долларов в текущем году. Новый 2018 финансовый год наступит в США 1 октября 2017 года.

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