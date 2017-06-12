МИД Ирана: пока только астанинский процесс по Сирии приносит результаты

ОСЛО, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Астанинский процесс в настоящий момент является единственным результативным форматом переговоров о мире в Сирии. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с норвежским коллегой Бёрге Бренде в Осло.

"Астанинский процесс до настоящего момента остается единственным, который приносит результаты. Этому необходимо отдавать должное, учитывая трагическую ситуацию в регионе, где продолжаются конфликты и кровопролитие, - указал глава иранской дипломатии. - Мы уверены, что Иран, Россия и Турция должны продолжать работать над тем, чтобы укрепить астанинский процесс, внося вклад в международные усилия, цель которых - принести в Сирию мир и стабильность и усадить все стороны за стол переговоров".

По словам Зарифа, благодаря астанинскому процессу для стабилизации и улучшения обстановки в Сирии было уже сделано многое. "Нам необходимо закрепить эти результаты, создав условия для работы наблюдателей, оказания гуманитарной помощи, а также участвуя в политическом процессе", - добавил министр.

Как отметил Бренде, главной темой состоявшихся 12 июня переговоров с главой МИД Ирана стала ситуация в ближневосточном регионе, в том числе в Сирии, Ираке и в странах Персидского залива.