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Госдеп не сообщил, когда будет объявлено о новой политике США по Кубе

Международная панорама
12 июня, 19:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что пересмотр политики в отношении Кубы продолжается

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент проводит пересмотр политики в отношении Кубы, однако пока не называет возможных сроков объявления окончательных итогов этого обзора. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Мы подключены к вопросу пересмотра политики с начала этого года, этот пересмотр продолжается. Когда он будет закончен и президент сочтет нужным, президент объявит о политике (по отношению к Кубе)", - сказал он. "Он закончится когда закончится. Я не могу строить догадки на этот счет", - ответил он на вопрос журналиста о том, ожидается ли, что пересмотр политики Вашингтона в отношении к Гаване будет завершен в течение текущей недели.

В минувшую пятницу агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен 16 июня объявить об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны. Агентство поясняло, что "помощники Трампа завершают обстоятельный пересмотр политики в отношении Кубы и в ближайшие дни направят рекомендации команде президента по национальной безопасности, а затем и самому главе государства". Вместе с тем, как утверждали источники Reuters, не исключено, что заявление может прозвучать и несколько позже, если Трампу потребуется больше времени для принятия окончательного решения.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что намерения Трампа ужесточить политику США в отношении Кубы скорее всего не включают в себя разрыв дипломатических отношений с этой страной, а также закрытие американского посольства в Гаване. По их сведениям, Трамп рассматривает возможность отмены ряда указов своего предшественника Барака Обамы, касающихся торговли с Кубой, финансовых связей с ней, а также поездок в эту страну.

Действующая администрация США начала пересмотр всех недавних решений Вашингтона, касающихся политики в отношении Кубы, заявил ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон. Речь идет в том числе об изменениях "в статусе поездок (граждан США) на Кубу, а также в бизнес-деятельности на Кубе". Трамп заявлял о готовности отменить соглашение о нормализации отношений с Гаваной.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

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