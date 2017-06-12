СМИ: ливийская армия распустила формирование, освободившее сына Каддафи

КАИР, 12 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Ливийская национальная армия (ЛНА) распустила подчинявшееся ей формирование бывших повстанцев, которые ранее освободили сына лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислама. Соответствующий приказ, как сообщает новостной портал Al-Wasat, был издан командующим Западным военным округом полковником Идрисом Мади.

В предписании командирам батальона "Абу Бакра ас-Сиддика" сообщается о его упразднении и переходе всего личного состава, техники и вооружений в распоряжение штаба округа, который теперь будет базироваться в бывшем расположении группировки. Именно эта структура отвечала за охрану Сейф аль-Ислама в тюрьме города Зинтан на северо-западе Ливии, где удерживала его пять с половиной лет. В субботу батальон выступил с заявлением, в котором объявила о том, что сын Каддафи вышел на свободу 9 июня во исполнение закона о всеобщей амнистии, принятого Палатой представителей (ПП, постоянный избранный парламент) в июле 2015 года.

Полковник Мади при этом уже опроверг связь между роспуском батальона "Абу Бакра ас-Сиддика" и судьбой сына ливийского лидера. "Данная мера принята в рамках серии решений по слиянию и реорганизации некоторых подразделений и не связана с какими-либо другими причинами", - сказал он Al-Wasat.

Освобождение 44-летнего Сейф аль-Ислама - старшего сына ливийского лидера от второго брака, который рассматривался в качестве вероятного приемника Каддафи, - вызвало неоднозначную реакцию в стране. В ЛНА встали на защиту данного шага, однако столичные власти выступили категорически против. Так, 11 июня и.о. генпрокурора страны Ибрагим Масуд, офис которого расположен в Триполи, заявил, что считает неправомерным освобождение Сейф аль-Ислама, "поскольку он осужден, подлежит аресту и должен предстать перед судом".

Дело в том, что в июле 2015 года апелляционный суд Триполи вынес ему заочно смертный приговор, инкриминировав "преступления против ливийского народа", совершенные во время так называемой "революции 17 февраля". Обвинения в преступлениях против человечности, в свою очередь, выдвинул и Международный уголовный суд, безрезультатно добивавшийся на протяжении последних лет выдачи сына Каддафи для проведения судебного процесса в Гааге. С критикой в адрес зинтанцев выступил и парламентский комитет по обороне и национальной безопасности, напомнив о "недопустимости освобождения функционеров прежнего режима до вынесения внятных вердиктов или оправдательных приговоров в отношении них".