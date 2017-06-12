Иран выразил готовность оказывать помощь Катару, сохраняя с ним торговые отношения

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ОСЛО, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Иран готов оказывать помощь Катару, поддерживая с ним нормальные торговые и деловые отношения. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Бёрге Бренде в Осло.
"Мы всегда хотим иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями без исключения. Если Катару будет необходима поддержка со стороны Ирана, Иран будет готов ее предоставить. Мы говорим даже не столько о поддержке, а о нормальных торговых отношениях, которые, с нашей точки зрения, все страны должны поддерживать друг с другом", - сказал Зариф, подчеркнув, что международные споры должны разрешаться с помощью диалога, а не введения ограничительных мер.
Зариф также отметил, что границы между Ираном и Дохой по-прежнему открыты, как и каналы для диалога между странами. По его словам, в Тегеране не намерены ограничивать экономическое и торговое взаимодействие государственных и частных предприятий Ирана и Катара.