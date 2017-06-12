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NYT: кибероружие США оказалось неэффективным в борьбе с ИГ в интернете

Международная панорама
12 июня, 20:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По информации издания, к такому заключению пришла еще администрация предыдущего президента страны Барака Обамы

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Арсенал кибероружия США за минувший год продемонстрировал свою неэффективность в борьбе с деятельностью в интернете террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). К такому заключению пришла еще прежняя администрация Барака Обамы, которая, однако, предпочла не афишировать свой вывод и передала новому президенту страны Дональду Трампу задачу исправлять положение к лучшему. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц США.

Издание напомнило, что почти год назад Пентагон объявил об "открытии нового фронта" борьбы с ИГ за счет вооружений, которые США до того времени применяли главным образом против России, Китая, Ирана и КНДР. Новая задача заключалась в том, чтобы практически полностью парализовать в интернете вербовку, пропаганду экстремизма, оплату боевиков и обмен информацией между боевыми командирами. Как уточнили источники издания, американцы достаточно быстро осознали, что оперативники ИГ быстро адаптируются к применению кибервооружений и изобретают новые и новые способы восстановления своей деятельности в сети.

Наиболее красноречивыми примерами этого источники назвали недавние теракты в Великобритании и Иране. Временные успехи принесла и крупная операция под кодовым названием "Сияющая симфония" (Glowing Symphony), которая была подготовлена по приказу экс-министра обороны Эштона Картера и проведена в ноябре прошлого года силами Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования Вооруженных сил США.

По данным издания, разочарование результатами операции было настолько велико, что в администрации Обамы предприняла попытки сместить директора АНБ, главу Киберкомандования ВС адмирала Майкла Роджерса, который, по мнению Вашингтона, был слишком сосредоточен на традиционных формах шпионажа и диверсий против враждебных государств. Однако было принято решение не трогать Роджерса, когда появились сведения о намерении Трампа назначить его директором национальной разведки, координирующей все 16 спецслужб США.

14 апреля прошлого года первый заместитель министра обороны США Роберт Уорк сообщил телекомпании CNN о первом случае применения кибероружия против ИГ. Уорк не разъяснил, о каком именно типе вооружений идет речь и где оно было применено.

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