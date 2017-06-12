Guardian: британские консерваторы не хотят менять лидера партии и премьер-министра

ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Члены правящей в Великобритании Консервативной партии не горят желанием менять лидера партии и, соответственно, премьер-министра. Об этом сообщила политический обозреватель газеты Guardian Джессика Элгот со ссылкой на депутата-консерватора, который принял участие во встрече с премьер-министром Терезой Мэй.

"Это последнее, в чем нуждается страна, - сказал депутат, говоря о перспективах новых выборов лидера партии. - Она (Мэй) сказала, что она будет служить настолько долго, насколько мы будем нуждаться в ней". Встреча, на выходе с которой депутат сделал заявления, состоялась 12 июня в здании британского парламента и прошла в рамках так называемого "Комитета 1922", объединяющего всех "заднескамеечников" (парламентариев, не входящих в состав правительства) от тори. Премьер-министр в воскресенье впервые держит ответ перед Комитетом после всеобщих выборов 8 июня, в результате которых консерваторы, хотя и одержали победу, но лишились парламентского большинства.

По словам другого народного избранника, которого цитирует издание, Мэй заявила на встрече: "Я вас втянула в эти проблемы, и я вас из них выведу". "Она была очень обеспокоена из-за людей, которые лишились своих мест (консерваторов, не сумевших переизбраться в парламент), партия поможет им, потому что некоторые оказались в плачевной финансовой ситуации. Она попросила прощения несколько раз. Она извинилась перед коллегами, которые лишились мандатов, за то, что созвала досрочные выборы", - добавил депутат.

В конце апреля Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент. Она намеревалась значительно усилить позиции партии в Палате общин, нижней палате парламента, чтобы более уверенно вести предстоящие переговоры по Brexit и, получив новый пятилетний мандат, увеличить свой срок пребывания у власти до 2022 года вместо 2020 года. Однако ряд грубых ошибок, допущенных во время избирательной кампании, а также усиление оппозиционной Лейбористской партии, которое не предсказывали опросы общественного мнения, привели к тому, что консерваторы выступили на выборах намного хуже, чем прогнозировалось.

В этой ситуации Мэй пришлось сделать выбор в сторону формирования правительства меньшинства, и со дня выборов одна из самых обсуждаемых тем - как долго она продержится на посту лидера консерваторов, и не покинет ли она под давлением членов партии пост лидера тори и автоматически премьер-министра. В этой связи к нынешнему заседанию "Комитета 1922" приковано столь большое внимание. Фактически от его итогов зависит будущее Мэй на посту лидера тори и поэтому всем высказываниям его участников уделяется столь большое внимание.