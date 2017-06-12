Оливер Стоун считает, что США и Россия могут стать великими партнерами

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что США и Россия способны стать великими партнерами. Такое мнение Стоун, который провел серию бесед с главой российского государства Владимиром Путиным во время съемок своего нового документального фильма, выразил в интервью газете Los Angeles Times.

"Я люблю мир. Мне бы хотелось, чтобы в мире царила гармония. Я считаю, что США и Россия могли бы стать великими партнерами", - отметил режиссер. "Почему все ухудшилось до такой степени?" - посетовал он.

Стоуна попросили прокомментировать мнение одного из редакторов сетевого издания The Daily Beast Марлоу Стерна, написавшего на прошлой неделе, что автор документального фильма о российском лидере "подстраивается под диктаторов". "Ну конечно же, я обожаю диктаторов. Действительно", - ответил режиссер с саркастической улыбкой.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начнется в США сегодня и завершится 15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.