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Эмир Кувейта считает своим долгом разрешение конфликтов между странами Персидского залива

Международная панорама
12 июня, 21:04 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах заявил, что "мучительно видеть" между членами ССАГПЗ "разногласия, которые могут привести к нежелательным последствиям"

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах считает своим долгом разрешение разногласий в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Об этом сообщило информационное агентство KUNA.

"Долг, от которого я не могу отказаться", - сказал кувейтский лидер, имея в виду устранение конфликтов в рядах ССАГПЗ. "Нам, поколению, создавшему Совет 37 лет назад, мучительно видеть между его членами такие разногласия, которые могут привести к нежелательным последствиям", - сказал шейх Сабах.

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© EPA/STRINGER

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Заявление кувейтского лидера прозвучало на фоне дипломатического кризиса, возникшего между Катаром и рядом арабских государства, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном, входящими в ССАГПЗ. Ранее 11 июня глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подчеркнул, что поддерживает усилия кувейтского лидера в вопросах урегулирования разногласий с соседними государствами, отметив, что Доха находится с ним в контакте. Как заявлял глава МИД Кувейта шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах, эмират не откажется от усилий, чтобы устранить раскол среди стран Персидского залива.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

С предложением о посредничестве в урегулировании выступил ряд стран, в том числе Кувейт, которому удалось разрешить кризис в Персидском заливе в 2014 году. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи, обвинив власти Катара в поддержке "Братьев- мусульман". Спустя восемь месяцев стороны пришли к соглашению, уладив разногласия.

В первые дни кризиса эмир Кувейта посетил Джидду, Дубай и Доху, где провел переговоры с лидерами арабских государств, однако по результатам визитов официальных заявлений сделано не было. Кувейт и Оман сохранили отношения с Катаром и оказывают посредничество в урегулировании. Миссию кувейтского лидера поддержали как участники конфликта, так и западные лидеры.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Оман Катар Кувейт Бахрейн Саудовская Аравия
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