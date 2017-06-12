Трамп 26 июня примет в Белом доме премьера Индии

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 26 июня посетит с визитом Вашингтон, где его примет в Белом доме президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я рад объявить, что президент Трамп примет в Белом доме премьер-министра Моди 26 июня. Он (американский лидер) рассчитывает обсудить пути укрепления отношений между США и Индией, двигаясь к достижению общих целей", - сказал Спайсер.