Белый дом: США прорабатывают дату визита Трампа в Великобританию

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация США прорабатывает вместе со своими британскими коллегами дату визита американского президента в Великобританию. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.
"Ее Величество (королева Елизавета II) продлила приглашение (посетить страну), и президент это принял. Мы планируем проработать дату визита. Но пока ничего не намечено", - отметил он.
Спайсер подчеркнул, что Вашингтон и Лондон "прорабатывают взаимоприемлемую дату" визита Трампа в королевство. "Мы обязательно объявим ее", - отметил Спайсер. Он опроверг появившуюся в прессе информацию о планах Трампа отложить государственный визит в Великобританию из-за опасений негативной реакции британского общества на свой приезд. Пресс-секретарь подчеркнул, что популярность не является важным фактором в зарубежных визитах.
Мэй в январе пригласила Трампа посетить Великобританию с государственным визитом, лично приехав для этого в Вашингтон. Она стала первым иностранным лидером, который встретился с новым президентом США в Белом доме. Позднее на сайте британского парламента была размещена петиция с требованием отмены госвизита президента США, которую поддержали 1,86 млн британцев, после чего депутатам Палаты общин пришлось принять ее к рассмотрению, однако голосование по ней не проводилось. В свою очередь британский МИД заявил, что визит состоится, несмотря на протесты.
6 июня мэр Лондона Садик Хан предложил отменить госвизит американского президента в Великобританию. Причиной такого заявления стал ряд сообщений в Twitter, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице.