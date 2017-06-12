Решение о присвоении проспекту Ватутина в Киеве имени Шухевича отложено до суда

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева запретил городским властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича, до рассмотрения этого вопроса в суде по сути. Об этом сообщила директор украинского Института правовой политики и социальной защиты, общественный деятель Ирина Бережная в Facebook, приложив копию соответствующего постановления суда.

"Запретить Киевскому городскому совету подавать на подпись и публиковать решение сессии депутатов Киевского городского совета от 1.06.2017 относительно переименования проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до вынесения решения по делу", - сказано в постановлении суда, обнародованном Бережной.

Она пояснила, что постановление суда "значит, что мэр (Киева Виталий) Кличко это решение не подпишет, и оно не вступит в законную силу". "Значит, у нас есть возможность собрать вторую половину голосов за петицию (за отмену переименования - прим. ТАСС) и доказать, что Киевсовет обязан считаться с нашим мнением", - указала Бережная. Вместе с тем, в постановлении суда отмечено, что оно может быть обжаловано.

1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. 6 июня в украинской столице прошел митинг, участники которого, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, обратились к мэру с просьбой отменить решение городского совета о переименовании проспекта. Кроме того, на сайте местного органа власти зарегистрирована соответствующая петиция, которая уже набрала более пяти тысяч голосов; для ее рассмотрения необходимо за оставшиеся 79 дней набрать еще столько же.

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации", и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича- Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Николай Ватутин - прославленный советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. В марте 1944 года на западе Украины Ватутин попал в засаду украинских коллаборационистов и получил серьезное ранение, от которого впоследствии скончался. Генерал похоронен в Киеве в Мариинском парке.