Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решение о присвоении проспекту Ватутина в Киеве имени Шухевича отложено до суда

Международная панорама
12 июня, 22:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Директор украинского Института правовой политики и социальной защиты пояснила, что пока "это решение не вступит в законную силу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева запретил городским властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича, до рассмотрения этого вопроса в суде по сути. Об этом сообщила директор украинского Института правовой политики и социальной защиты, общественный деятель Ирина Бережная в Facebook, приложив копию соответствующего постановления суда.

"Запретить Киевскому городскому совету подавать на подпись и публиковать решение сессии депутатов Киевского городского совета от 1.06.2017 относительно переименования проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до вынесения решения по делу", - сказано в постановлении суда, обнародованном Бережной.

Она пояснила, что постановление суда "значит, что мэр (Киева Виталий) Кличко это решение не подпишет, и оно не вступит в законную силу". "Значит, у нас есть возможность собрать вторую половину голосов за петицию (за отмену переименования - прим. ТАСС) и доказать, что Киевсовет обязан считаться с нашим мнением", - указала Бережная. Вместе с тем, в постановлении суда отмечено, что оно может быть обжаловано.

1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. 6 июня в украинской столице прошел митинг, участники которого, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, обратились к мэру с просьбой отменить решение городского совета о переименовании проспекта. Кроме того, на сайте местного органа власти зарегистрирована соответствующая петиция, которая уже набрала более пяти тысяч голосов; для ее рассмотрения необходимо за оставшиеся 79 дней набрать еще столько же.

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации", и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича- Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Николай Ватутин - прославленный советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. В марте 1944 года на западе Украины Ватутин попал в засаду украинских коллаборационистов и получил серьезное ранение, от которого впоследствии скончался. Генерал похоронен в Киеве в Мариинском парке.

Смотрите также

В Киеве ветераны потребовали отмены решения о присвоении проспекту Ватутина имени Шухевича

Горсовет Киева переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича

Более 40 депутатов Рады требуют в суде признать закон о декоммунизации антиконституционным

Опрос: декоммунизацию на Украине осуждает более 40% граждан

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле
2
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
3
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
4
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
5
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
6
В первый день "безвиза" новыми условиями въезда в ЕС воспользовались более 1400 украинцев
7
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
Темы дня
Загрузка...
Реклама