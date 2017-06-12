Главы МИД Франции и Катара обсудили в Париже ситуацию в Персидском заливе

ПАРИЖ, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел 12 июня в Париже переговоры с катарским министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, обсудив, в частности, ситуацию в регионе Персидского залива. Об этом сообщили в пресс-службе французского дипломатического ведомства.

"Жан-Ив Ле Дриан провел с Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани беседу о наших двусторонних отношениях, региональных кризисах и борьбе с терроризмом", - кратко сообщили в пресс-службе МИД Франции.

Встреча министров состоялась на фоне обострения разногласий между странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Беседа проходила в закрытом режиме. Пресс-конференции по ее итогам не проводилось, официальных заявлений также не делалось.

Катарский министр, в свою очередь, кратко прокомментировал состоявшуюся в Париже встречу на своей странице в Twitter. "Встретился сегодня с Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже. Ценю позитивную позицию Франции относительно необходимости разрешения кризиса ССАГПЗ", - написал он.

Met with FM @JY_LeDrian in #Paris earlier today. Appreciate #France positive stance on need to resolve #GCC crisis. pic.twitter.com/VPG5nN9U0o — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) 12 июня 2017 г.

Позднее Аль Тани прокомментировал эту встречу, посещая посольство Катара в Париже, передало агентство France-Presse (AFP). Говоря о сложившейся ситуации, министр подчеркнул, что Катар ценит посреднические усилия зарубежных партнеров, но намерен отстаивать собственный независимый внешнеполитический курс. "Катар готов сесть за стол и начать переговоры по вопросам безопасности в Заливе. Однако никто не имеет права диктовать нам, как надо вести нашу внешнюю политику - она независима, и никто не может ее обсуждать", - указал глава катарской дипломатии.

Дипломатический кризис в Персидском заливе

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

С предложением о посредничестве в урегулировании выступил ряд стран, в том числе Кувейт, которому удалось разрешить кризис в Персидском заливе в 2014 году. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи, обвинив власти Катара в поддержке "Братьев- мусульман". Спустя восемь месяцев стороны пришли к соглашению, уладив разногласия.

В первые дни кризиса эмир Кувейта посетил Джидду, Дубай и Доху, где провел переговоры с лидерами арабских государств, однако по результатам визитов официальных заявлений сделано не было. Кувейт и Оман сохранили отношения с Катаром и оказывают посредничество в урегулировании. Миссию кувейтского лидера поддержали как участники конфликта, так и западные лидеры.