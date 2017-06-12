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WSJ: Секретная служба не ручается за отсутствие аудиозаписи происходящего в Белом доме

Международная панорама
12 июня, 23:44 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По информации издания, сама служба такие записи не вела и не обладает их стенограммами

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Секретная служба США не может гарантировать, что иное ведомство или должностное лицо не вело запись происходящего в Белом доме во время президентства Дональда Трампа. Сама служба такие записи не вела и не обладает их стенограммами. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на информацию, полученную в ответ на запрос в Секретную службу, отвечающую за безопасность первых лиц государства. Как поясняет газета, ее запрос обусловлен желанием выяснить истину в свете показаний, которые давал на прошлой неделе в комитете по разведке Сената Конгресса США бывший директор ФБР Джеймс Коми. Он, в частности, настаивал на том, что Дональд Трамп ранее просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Сам Дональд Трамп категорически отрицает эти утверждения.

"В ответ на ваш запрос Секретная служба провела поиск соответствующих записей. Похоже на то, что во время просмотра основных архивов не обнаружено записей со ссылками, соответствующими смыслу вашего запроса", - приводит газета полученный ответ. Подобные записи или документы обычно не подлежат разглашению и сдаются в архив администрации после истечения срока полномочий очередного главы государства.

До Трампа Секретная служба ведала всеми записями, которые велись в Белом доме, в частности, при президентах Ричарде Никсоне и Джоне Кеннеди, уточняет издание.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, отвечая на вопросы журналистов, не раскрыл, есть ли запись конфиденциальной беседы Трампа и Коми от 27 января. Спайсер обещал, что заявление президента США на этот счет "последует в скором времени". Первый заместитель пресс-секретаря Сара Хакаби-Сандерс позднее выразилась в том же духе, пошутив, что "пороется под диванами" в поиске такой пленки или стенограммы.

Бывший директор ФБР 8 июня на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, в частности, подтвердил, что попросил "близкого друга" (профессора-правоведа Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэвида Ричмана), чтобы он передал журналистам содержание разговоров Коми с Трампом. Коми рассчитывал, по его собственным словам, что это может способствовать назначению спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. Такой пост был действительно учрежден Министерством юстиции США. Москва неоднократно отвергала обвинения в воздействии на избирательный процесс в США.

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