Globo: в Бразилии оппозиция обжаловала оправдательный вердикт по делу о кампании Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильская оппозиционная партия "Реди" обжаловала в Федеральном верховном суде оправдательный вердикт по делу президента страны Мишела Темера. Как сообщил телеканал Globo, представители этой политической силы настаивают на проведении нового судебного процесса, касающегося возможных нарушений при финансировании предвыборной кампании 2014 года.

По мнению "Реди", судьи обязаны принять во внимание показания руководства строительного концерна Odebrecht, которые ранее были исключены из дела в связи с процессуальными нарушениями. Топ-менеджеры компании признали факт незаконных пожертвований на избирательную кампанию Темера и экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф. Однако четверо из семи судей сослались на тот факт, что эти данные были получены на финальной стадии процесса и не могут быть приобщены к делу. По мнению местных наблюдателей, данное решение ослабило доказательную базу стороны обвинения.

9 июня Высший избирательный суд Бразилии оправдал Темера по делу о нарушениях, допущенных при финансировании предвыборной кампании 2014 года. Четверо из семи судей посчитали, что вина главы государства в использовании незадекларированных средств, полученных от преступных схем, не доказана. Если бы члены ВИС согласились, что факт нарушений имел место, итоги выборов 2014 года были бы признаны недействительными, а президент Бразилии лишен мандата.

Расследование, о котором идет речь, было начато ВИС еще в октябре 2015 года. Авторы искового заявления - члены Партии бразильской социал-демократии - утверждали, что бывший глава государства Дилма Руссефф вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, а в Бразилии кандидаты на должности президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от президентской должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально стал главой государства.