Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: в Бразилии оппозиция обжаловала оправдательный вердикт по делу о кампании Темера

Международная панорама
12 июня, 23:49 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Представители оппозиционной партии "Реди" настаивают на проведении нового судебного процесса о возможных нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2014 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильская оппозиционная партия "Реди" обжаловала в Федеральном верховном суде оправдательный вердикт по делу президента страны Мишела Темера. Как сообщил телеканал Globo, представители этой политической силы настаивают на проведении нового судебного процесса, касающегося возможных нарушений при финансировании предвыборной кампании 2014 года.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Бразилии
© EPA/Marcelo Sayão

Руссефф потребовала отменить ее импичмент на фоне скандала с Темером

Президент Бразилии отменил указ о привлечении армии для обеспечения порядка

Темер задействует армию для обеспечения порядка на фоне протестов и политического кризиса

По мнению "Реди", судьи обязаны принять во внимание показания руководства строительного концерна Odebrecht, которые ранее были исключены из дела в связи с процессуальными нарушениями. Топ-менеджеры компании признали факт незаконных пожертвований на избирательную кампанию Темера и экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф. Однако четверо из семи судей сослались на тот факт, что эти данные были получены на финальной стадии процесса и не могут быть приобщены к делу. По мнению местных наблюдателей, данное решение ослабило доказательную базу стороны обвинения.

9 июня Высший избирательный суд Бразилии оправдал Темера по делу о нарушениях, допущенных при финансировании предвыборной кампании 2014 года. Четверо из семи судей посчитали, что вина главы государства в использовании незадекларированных средств, полученных от преступных схем, не доказана. Если бы члены ВИС согласились, что факт нарушений имел место, итоги выборов 2014 года были бы признаны недействительными, а президент Бразилии лишен мандата.

Расследование, о котором идет речь, было начато ВИС еще в октябре 2015 года. Авторы искового заявления - члены Партии бразильской социал-демократии - утверждали, что бывший глава государства Дилма Руссефф вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, а в Бразилии кандидаты на должности президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от президентской должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально стал главой государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
2
Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле
3
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
4
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
5
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
6
СМИ: на Украине запретили обнародовать решение суда о "миллиардах Януковича"
7
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Темы дня
Загрузка...
Реклама