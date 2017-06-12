Канада рассматривает запрос НАТО об отправке в Афганистан инструкторов полиции

ОТТАВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады рассматривает запрос НАТО об отправке полицейских инструкторов в Афганистан. Об этом сообщил канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.

"Канада, как и любой союзник НАТО, рассмотрит этот запрос", - цитирует его телеканал CBC. Никаких подробностей министр уточнять не стал. Саджан лишь добавил, что канадские войска были выведены из Афганистана три года назад, но Оттава продолжает оказывать финансовую помощь этой стране.

В марте 2014 года Канада официально завершила свою военную миссию в Афганистане, которая началась в 2001 году. За это время в этой стране погибли 162 канадских военнослужащих.

Канада прекратила участие в боевых операциях в Афганистане в июле 2011 года и через пять месяцев вернула домой свою бригаду численностью 2,8 тысячи человек. Вместо них на учебные базы в Кабуле, Герате и Мазари-Шарифе были направлены 950 инструкторов для подготовки афганских солдат и полицейских. Последние из них вернулись домой 1 апреля 2014 года.