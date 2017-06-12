Мадуро поздравил Путина и народ России с национальным праздником

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МЕХИКО, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил поздравление с Днем России своему коллеге Владимиру Путину и российскому народу. Текст послания обнародовало министерство иностранных дел Венесуэлы.
Мадуро высоко оценил усилия президента РФ по "укреплению социального и экономического развития России" и преодолению "односторонних блокад и санкций".
"В Венесуэле мы ценим и поддерживаем колоссальные политические и дипломатические усилия, которые предпринимает Российская Федерация в строительстве мультицентричного и многополярного мира, где уважаются принципы международного права как ключевые основы, гарантирующие международные мир и безопасность, подтверждая неоспоримое лидерство России в противостоянии огромным вызовам и угрозам, нависшим над человечеством", - отмечается в документе.
Руководство южноамериканской страны также подчеркнуло, что приоритетом ее международной политики служит развитие "стратегического российско-венесуэльского альянса", начало которому положили "команданте Уго Чавес и президент Владимир Путин в 2001 году".
День России - национальный праздник страны. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.