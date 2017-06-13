Дональд Трамп готовится впервые отметить в Белом доме свой день рождения

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп готовится впервые отметить свой день рождения за время работы на высшем государственном посту. 14 июня главе Белого дома исполняется 71 год.

Еще на прошлой неделе первая леди США Меланья Трамп предложила "верным друзьям" президента США "помочь сделать день рождения ее мужа по-настоящему незабываемым". Рассылалось приглашение специальным комитетом по сбору средств в предвыборные фонды - как его собственный, так и возглавляемой им Республиканской партии США. Трамп уже официально числится кандидатом на президентских выборах 2020 года, а для его партии ближайший ключевой рубеж - промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2018 года.

Повестка буксует

Глава действующей американской администрации известен оптимистичным взглядом на жизнь. Ему случалось подводить черту под публичными спорами простым напоминанием: "Я президент, а вы - нет". Но при этом, по мнению местных политологов и прессы, настроение у него сейчас должно быть в целом отнюдь не праздничным. Его преследуют политические скандалы, популярность его оставляет желать лучшего, выполнение предвыборных посулов пробуксовывает.

Это касается даже наиболее известных пунктов его политической повестки дня. Среди них - обязательства "отменить и заменить" программу медицинского страхования Obamacare, принятую при его предшественнике в Белом доме демократе Бараке Обаме, а также приступить к сооружению защитной стены на южной границе США, причем за счет соседей-мексиканцев. В этом же ряду - и попытки блокировать въезд в страну людей из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, откуда, по мнению действующей вашингтонской администрации, исходит повышенная террористическая угроза. Наконец, по-прежнему совершенно неясными остаются перспективы выполнения предвыборного обещания Трампа постараться "поладить" с Россией.

Правда, официально от этих намерений никто не отказывался и не отказывается. Белый дом прямо или по умолчанию дает понять, что их выполнение - вопрос времени. Не случайно, как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС член президентского журналистского пула, обозреватель консервативного сетевого издания Newsmax Джон Гиззи, даже на фоне антироссийской истерии последних месяцев в Вашингтоне Трамп ни разу не допустил публичных негативных высказываний о российском руководстве.

А некоторые свои обещания он уже выполнил или выполняет. Например, в стране резко активизировалась борьба против вывода промышленных предприятий за рубеж, последовательно снижается регулятивная нагрузка на бизнес, США вышли из Парижского соглашения по климату и Транстихоокеанского торгового партнерства. Другое дело, что последние из названных шагов, как и сохраняющееся настороженное отношение Трампа к НАТО, не радуют, а наоборот сильно тревожат традиционных союзников и партнеров Вашингтона.

Саботаж "глубокого подполья"

В самой Америке, по убеждению Белого дома, действующий президент сталкивается не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии США и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое "глубокое подполье", Deep State). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на прошлогодних ноябрьских выборах и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.

В этой борьбе используются любые средства - от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до "утечек" в прессу закрытой служебной информации и раздувания различных скандалов и домыслов, в том числе по поводу приписываемого России вмешательства на стороне Трампа в предвыборные политические процессы в США. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне много раз опровергали подобные инсинуации, но те не прекращаются, а просто видоизменяются со временем.

"Дело больше не в сговоре"

Так, в самые последние дни, после выступления экс-директора ФБР США Джеймса Коми в сенатском комитете по разведке Конгресса США, местные наблюдатели и пресса на все лады повторяют американскую политическую аксиому времен "Уотергейтского" скандала: "Губительно не столько само преступление, сколько попытка замести следы".

Применительно к нынешней ситуации видный консервативный обозреватель Байрон Йорк пишет в сетевом издании The Washington Examiner: "Если вы республиканец и до сих пор думаете, что ключевой вопрос сводится к тому, имел ли место сговор Трампа или его помощников с россиянами для влияния на выборы 2016 года, то вы отстали от времени".

"Дело больше не в сговоре", - утверждает комментатор. Слушания с участием Коми "ознаменовали собой полный разворот расследования по поводу связей Трампа и России от попыток выявить сговор к поиску доказательств того, что президент препятствовал отправлению правосудия", - поясняет он. Поиски сговора "оказались сухой скважиной", но демократов это совершенно не смущает, для них "все дело теперь в помехах правосудию - пусть даже в предполагаемых или воображаемых помехах правосудию", - подчеркивает Йорк.

"Все будет зависеть от 2018 года"

Со своей стороны известный вашингтонский журналист Майкл Аллен, создатель сетевого ресурса Axios , пишет в очередном комментарии о том, что "верхушку республиканцев, консультирующих Белый дом", все больше тревожат не только юридические, но и политические проблемы действующего президента.

По словам автора, "республиканцы боятся нисходящей спирали, при которой отвлечение внимания на Россию все больше затрудняет реализацию повестки дня Трампа; новые таланты не желают приходить в (рабочее) Западное крыло Белого дома; наиболее перспективные потенциальные кандидаты опасаются идти на выборы 2018 года в качестве республиканцев; расклад сил в Палате представителей (Конгресса) меняется на противоположный и возникает реальный риск импичмента" главы государства.

Кстати, и Йорк в своем комментарии подчеркивает, что оппозиция в США с самого начала боролась и борется за то, чтобы не просто опорочить Трампа, но и реально отстранить его от власти. И он также считает, что "все будет зависеть от 2018 года". А Аллен советует в этом же контексте следить за предстоящими уже 20 июня специальными выборами в Конгресс от одного из округов штата Джорджия. Там будет определяться преемник Тома Прайса, возглавившего Минсоцздрав США в действующей администрации.

По словам Аллена, эта гонка - "уже сейчас официально самая дорогая в истории выборов в Палату представителей, и у демократов, судя по всему, есть шанс отвоевать республиканское кресло".

"Первая шахта эпохи Трампа"

По данным социологической службы Gallup, негативный рейтинг Трампа достиг рекордной для его президентства отметки: 59% американских избирателей отрицательно оценивали его работу. По совокупности опросов, отслеживаемых сетевым ресурсом RCP , в целом за период с 13 мая по сегодняшний день "дефицит доверия" к президенту США составляет ныне 17%: у него 38,8% положительных отзывов при 55,8% негативных.

В понедельник же генеральные прокуроры штата Мэриленд и столичного федерального округа Колумбия возбудили против президента страны беспрецедентный судебный иск по обвинению в незаконном получении доходов из иностранных источников. Имеются в виду доходы от фирменных отелей корпорации Трампа, разбросанных по всему миру.

Наконец, в этот же день еще один американский апелляционный суд отказался поддержать указ главы государства, воспрещающий выдачу въездных виз в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Хозяин Белого дома, разумеется, в курсе всего этого. Надо думать, бодрости и оптимизма в канун дня рождения ему это не добавляет. Но уступать критикам он явно не собирается. Последняя пока по времени запись его в "Твиттере" гордо провозглашает: "В Пенсильвании открывается первая новая угольная шахта эпохи Трампа".