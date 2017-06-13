В Конгрессе обсуждают, какими именно должны быть новые антироссийские санкции

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Члены Сената Конгресса США продолжают обсуждать модальность новых санкций, которые ряд американских законодателей хотели бы применить в отношении России, но пока решения не найдено. Об этом группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, сообщил старший демократ комитета верхней палаты по иностранным делам Бен Кардин.

На этой неделе Сенат продолжил рассматривать законопроект о введении новых санкций против Ирана и его союзников. Поводом для этого послужили "нарушения прав человека" в Исламской Республике и разработка Тегераном баллистических ракет. Однако, на прошлой неделе возникла идея включить в текст положения из других предложенных ранее законопроектов об усилении давления на Россию, чтобы ускорить процесс их принятия.

"Мы сейчас рассматриваем все эти законопроекты, чтобы понять, к какому варианту мы можем прийти. Эти переговоры продолжаются и я не могу обсуждать детали", - сказал Кардин.

В целом, сторонники ужесточения мер, направленных против России, делят их на три больших блока. Во-первых, это выделение средств на развитие "гражданских институтов", "независимых СМИ" и неправительственных организаций в странах Европы, в том числе, для борьбы с российским влиянием. Во-вторых, введение новых обязательных санкций, законодательное закрепление уже действующих. И в-третьих - запрет для администрации США на снятие с России каких-либо санкций без одобрения Конгресса.

"Все эти три части крайне необходимы... Существует обеспокоенность насчет того, что Россия и Соединенные Штаты могут сегодня вести обсуждение конкретно вопроса ослабления санкций", - продолжил Кардин, указав также на возможное возвращение РФ дипломатической собственности. "Это станет неправильным сигналом. Мы хотим добиться того, что (действующие меры) не ослабнут, пока не придет понимание того, что был достигнут реальный прогресс", - пояснил законодатель.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, каковы реальные перспективы данных инициатив, Кардин признал, что "сначала нужно провести это через Сенат", так как после этого аналогичный текст должна поддержать Палата представителей. "Я оптимистично настроен насчет того, что нам удастся включить эти поправки (в законопроект по Ирану)", - добавил сенатор. По его словам, если решение не будет достигнуто к вечеру (утро вторника мск), то "работа будет продолжена".