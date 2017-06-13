СМИ: теракт в Манчестере планировался с декабря 2016 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Теракт на стадионе "Манчестер-Арена", совершенный в ночь на 23 мая смертником ливийского происхождения Салманом Абеди, планировался им с декабря 2016 года. Об этом сообщил телеканал "Би-би-си" со ссылкой на Службу безопасности Ливии.

Телеканал заявил, что ливийская сторона обладала важной информацией о контактах террориста, имевшего подданство Соединенного Королевства, на территории Великобритании. Неизвестно, были ли эти сведения переданы британским стражам порядка.

По словам представителя ливийских правоохранительных органов, спецслужбы страны следили за Абеди, его младшим братом Хашемом и отцом Рамаданом задолго до теракта. В настоящий момент их почти ежедневно допрашивают. Оба на следующий день после атаки в Манчестере были задержаны в Триполи по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом 52-летний отец семейства всячески отрицал причастность Салмана к теракту.

По информации "Би-би-си", на одном из допросов Хашем подтвердил, что вместе с братом вступил в ИГ еще в 2015 году. Ранее спецслужбы США сообщили, что Салман незадолго до теракта побывал в Сирии, где прошел подготовку в лагерях ИГ.

Взрыв на стадионе "Манчестер-Арена" прогремел сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала, в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.