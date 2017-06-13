В США предстал перед судом хакер из Латвии

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Выходец из Латвии, обвиненный в США в мошенничестве через интернет в особо крупных размерах, экстрадирован из Польши и предстал перед судом в штате Миннесота. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.
Петерис Сахуровс был заочно обвинен американской юстицией в интернет-мошенничестве в 2011 году. По запросу США он был задержан в Латвии в том же году, однако был отпущен на свободу, после чего скрылся. В ноябре 2016 года он объявился в Польше, где был задержан местными властями. США подали в Польшу запрос об экстрадиции Сахуровса, который был удовлетворен.
Как отметили в минюсте США, Сахуровс "совершал махинации в киберпространстве в международных масштабах" и "обманным путем выманил у интернет-пользователей миллионы долларов".
В сообщении подчеркивается, что Сахуровс "создавал фальшивые сайты и ссылки, представляясь сотрудником рекламного агентства" и распространял "вирус, который замораживал работу компьютера" до тех пор, пока пользователь не соглашался перевести злоумышленнику деньги. Как отмечается, жертвами хакера стали как американские компании, так и частные лица.
Выходец из Латвии впервые предстал в США перед судом, где ему в официальном порядке зачитали обвинения. В случае признания вины ему может грозить несколько десятков лет тюрьмы.