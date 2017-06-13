Глава Пентагона: Катар двигается в правильном направлении

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ситуация вокруг Катара очень сложная, однако власти страны двигаются в правильном направлении. Об этом заявил в понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
"Это очень сложная ситуация, однако Катар двигается в правильном направлении, но стоит отметить, не очень аккуратно", - считает министр обороны.
Он подчеркнул, что США будут сотрудничать и искать взаимопонимание с властями ближневосточной страны, тем не менее продолжат уделять внимание возможным случаям финансирования ими терроризма.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.