Yomiuri: РФ без разрешения провела исследование в экономической зоне Японии

ТОКИО, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Российское судно без разрешения японской стороны провело исследование в пределах исключительной экономической зоны Японии, в районе пролива Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо. С таким утверждением выступила газета Yomiuri.

По ее сведениям, 5 июня принадлежащее РФ судно находилось менее чем в 50 км от мыса Соя (самая северная точка Хоккайдо). Как утверждается, оно, предположительно, опустило в воду исследовательское оборудование, что зафиксировала японская береговая охрана. Спустя примерно час судно покинуло японскую экономическую зону.

Также газета сообщает, что министерство иностранных дел Японии якобы потребовало от российской стороны принять меры, чтобы не допускать подобных действий без специального разрешения.