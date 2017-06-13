Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Yomiuri: РФ без разрешения провела исследование в экономической зоне Японии

Международная панорама
13 июня, 3:45 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

По данным издания, российское судно без разрешения опустило в воду исследовательское оборудование в районе пролива Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Российское судно без разрешения японской стороны провело исследование в пределах исключительной экономической зоны Японии, в районе пролива Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо. С таким утверждением выступила газета Yomiuri.

По ее сведениям, 5 июня принадлежащее РФ судно находилось менее чем в 50 км от мыса Соя (самая северная точка Хоккайдо). Как утверждается, оно, предположительно, опустило в воду исследовательское оборудование, что зафиксировала японская береговая охрана. Спустя примерно час судно покинуло японскую экономическую зону.

Также газета сообщает, что министерство иностранных дел Японии якобы потребовало от российской стороны принять меры, чтобы не допускать подобных действий без специального разрешения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
2
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
3
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
4
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
5
Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран
6
Путин: фильм Кубрика о противостоянии США и СССР предупреждает о реальных опасностях
7
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
Темы дня
Загрузка...
Реклама