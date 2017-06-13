Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава Пентагона отставной генерал Джеймс Мэттис признался в понедельник, что был шокирован последствиями для ВС США секвестрации бюджета. Министр рассказал о боеготовности страны на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Четыре года спустя (после отставки) я вернулся в Пентагон, и был потрясен состоянием нашей боеготовности, - отметил он. - Ни один враг не нанес большего ущерба нашим ВС, чем секвестр (бюджета). В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования (ВС) и стабильных бюджетов".

Министр обороны отвечает на вопросы конгрессменов об увеличении выделения средств на Вооруженные силы страны, которое было предложено вашингтонской администрацией в проекте бюджета на следующий год. Она попросила Конгресс увеличить ассигнования на нужды Пентагона на $52 млрд и довести их до $639 млрд.

Новый 2018 финансовый год в США наступит 1 октября текущего года.

Самая большая угроза в мире

Мэттис назвал КНДР самой опасной угрозой безопасности во всем мире.

"Северная Корея является самой неотложной и опасной угрозой безопасности во всем мире", - отметил он.

Министр указал на "рост темпов Пхеньяна по разработке ядерного оружия и средств его доставки". Он назвал ядерную и ракетные программы страны "четкой и настоящей опасностью". "Явно нарушающие международное право провокационные действия режима не прекращаются, несмотря на осуждение и санкции ООН", - сказал Мэттис.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.