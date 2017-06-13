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Одна из крупнейших партий Бразилии решила остаться в составе правящей коалиции

Международная панорама
13 июня, 4:03 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Фракция Партии бразильской социал-демократии является третьей по численности в парламенте

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Партия бразильской социал-демократии (ПБСД) приняла решение остаться в составе правящей коалиции вопреки скандалу, разгоревшемуся вокруг президента страны Мишела Темера. Как сообщил интернет-портал UOL, соответствующее решение было принято на общенациональном съезде этой политической силы в Бразилиа.

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"ПБСД не будет предпринимать никаких шагов в направлении выхода из состава правительства. Если будет необходимость, мы вернемся к анализу (этого вопроса - прим. ТАСС)", - цитирует портал сенатора от ПБСД Жозе Серру, который до конца февраля занимал пост главы МИД в правительстве, сформированном Темером.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что социал-демократы в течение нескольких дней не могли прийти к единому мнению о дальнейшем пребывании в коалиции. Фракция ПБСД в парламенте страны является третьей по численности (64 парламентария из 594 в верхней и нижней палатах). Членами этой партии являются глава МИД Алоизиу Нунес и министр по вопросам развития городов Бруну Араужу, а также секретарь по делам правительства Антониу Имбассаи и секретарь по правам человека Луислинда Валуа. Ранее о своем решении выйти из состава правящей коалиции объявили Бразильская социалистическая партия (БСП) , Социалистическая народная партия (СНП) и партия Podemos ("Подемос" или "Мы можем", бывшая Национальная трабальистская партия).

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.

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