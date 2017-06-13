Оппозиция заявила о десятках детей, пострадавших от действий силовиков в Каракасе

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МЕХИКО, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 30 детей из детского сада Министерства общественных работ в Каракасе в понедельник пострадали из-за применения силами безопасности слезоточивого газа. Об этом сообщил глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо. По его данным, силовики использовали спецсредства, чтобы разогнать протестующих у расположенного недалеко от детского сада здания Верховного суда.
"Сотрудники управления здравоохранения и спасатели Чакао немедленно отправились на помощь детям, - написал Мучачо в своем Twitter. - К сожалению, руководство министерства отказалось принять помощь нашей бригады и попросило Национальную гвардию отогнать представителей муниципалитета Чакао". Оппозиционный политик в связи с этим отметил, что не существует причин отказываться от медицинской помощи, особенно когда речь идет о детях.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.