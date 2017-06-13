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Заместителю генконсула Бангладеш в Нью-Йорке предъявлены обвинения в торговле людьми

Международная панорама
13 июня, 4:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Мохаммед Шахельдул Ислам также обвиняется в применении физической силы и угроз по отношению к работавшему на него человеку, которому он отказывался платить деньги за оказываемые услуги

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Заместитель генерального консула Бангладеш в Нью-Йорке арестован, ему предъявлены обвинения в торговле людьми. Об этом говорится в сообщении прокуратуры нью-йоркского района Куинс.

Мохаммед Шахельдул Ислам также "обвиняется в применении физической силы и угроз по отношению к работавшему на него человеку, которому он отказывался платить" деньги за оказываемые услуги, отметил прокурор Ричард Браун.

По его словам, Ислам содействовал незаконной перевозке своей жертвы на территорию США, после чего забрал паспорт мужчины, заставил бесплатно работать и периодически избивал. Ислам также угрожал своему работнику депортацией и убийством членов его семьи.

Как отмечается, 45-летний дипломат обладает ограниченным иммунитетом. Начало суда над Исламом назначено на конец этого месяца. В случае если дипломата признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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