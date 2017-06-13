В сеульском университете произошел взрыв

Путин: приватизации в России придали более справедливый характерЭкономика и бизнес 13 июня, 4:58
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФПолитика 13 июня, 4:35
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумагеПолитика 13 июня, 4:26
Тяжелоатлетку из Норвегии дисквалифицировали на два года за мельдонийСпорт 13 июня, 4:23
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБОбщество 13 июня, 4:12
Ринату Дасаеву исполняется 60 летСпорт 13 июня, 4:06
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС СШАМеждународная панорама 13 июня, 3:51
Глава Пентагона: Катар двигается в правильном направленииМеждународная панорама 13 июня, 3:23
СМИ: теракт в Манчестере планировался с декабря 2016 годаМеждународная панорама 13 июня, 2:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 13 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Взрыв, в результате которого пострадал один преподаватель, произошел сегодня в южнокорейском университете Ёнсе. Как сообщает телеканал KBS, полиция не исключает, что инцидент является террористической атакой.
По данным телеканала, взрыв произошел в 08:41 утра (02:41 мск) в момент, когда профессор университета по фамилии Ким распаковывал посылку. Он получил ожоги и госпитализирован. Полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.
На место происшествия прибыло подразделение полицейского спецназа. Следователи работают над установлением подробностей происшествия.
Пострадавший рассказал, что придя на работу, увидел висящий на дверной ручке своего кабинета пакет с коробкой и посчитал, что ему пришла посылка. Коробка взорвалась в момент, когда он начал ее распаковывать.
По словам очевидцев, непосредственно перед взрывом из нее выпало несколько небольших винтов.
Полиция не исключает, что инцидент является террористической атакой или местью кого-то из бывших студентов профессора, преподающего в университете архитектуру.