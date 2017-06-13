Премьер Австралии призвал интернет-компании сотрудничать со спецслужбами

СИДНЕЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия будет добиваться ужесточения позиции ведущих англоговорящих стран в вопросах контроля за интернетом. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, выступая в парламенте.

"Современными цифровыми технологиями пользуются не только во благо людей, ими все больше пользуются и преступники, и террористы, - констатировал глава правительства. - Для успешного противостояния террористам необходима помощь со стороны компаний-производителей цифрового оборудования и соцсетей. Поскольку основные компании и соцсети базируются в США, мы намерены предложить выработать единую позицию нашим союзникам по группе "Пять глаз" (Five Eyes - в эту группу входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США - прим. ТАСС)".

По мнению Тернбулла, компании-производители программ- мессенджеров и соцсети должны при необходимости предоставлять спецслужбам ключи к шифрованию интернет- трафика между лицами, которых обоснованно подозревают в причастности к террористической деятельности. "Сохранение конфиденциальности информации террориста ни при каких условиях не может быть важнее безопасности общества", - подчеркнул премьер-министр Австралии. В тоже время он поспешил уточнить, что не призывает компании внедрять в свою продукцию технологию "бэкдор" (дефект алгоритма, который намеренно встраивается разработчиком, что позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению операционной системой - прим. ТАСС).

Австралийский премьер также заявил, что "недавние попытки вмешательства в ход выборов в США и Франции свидетельствуют о растущих угрозах демократии со стороны государств, занимающихся кибершпионажем и киберсаботажем". "Мы готовы внести в нашу национальную законодательную базу любые необходимые изменения, чтобы повысить эффективность противодействия таким угрозам", - сообщил глава правительства.